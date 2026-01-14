コシダカホールディングス（2157、東証プライム）。昨年12月2日の日経クロストレンドが『カラオケ「まねきねこ」独走体制へ、躍進の背景にある2つの要因』と題する（腰高博社長のインタビュー）記事を配信した。改めて唸らされた。【こちらも】雌伏期から再成長目指すクラウドワークス中計「営業利益成長率+10%超」2022年3月21日の企業・産業欄に『コシダカHDの今期計画達成は「日常生活」が戻るか否かの判断基準！』を投稿