2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねたフィギュアスケートの全米選手権は日本時間9日、男子ショートプログラム（SP）を行い、昨年12月のグランプリ（GP）ファイナル（名古屋）で3連覇を達成したイリア・マリニン（21）が、115.10点で首位に立った。ミラノ五輪フィギュア団体の金メダル獲得条件は男子エース鍵山優真次第五輪本番に向けて新調したスケート靴の調整途中ながら、2種類の4回転ジャンプ（ルッツ