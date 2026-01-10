「とんねるず」木梨憲武（63）が10日放送のTBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。ファンにかけられた言葉を明かした。学生時代「『キャンディーズ』のスーさん（田中好子）に会ったとき興奮して、とにかくランさん（伊藤蘭）のファンでしたって言っちゃったんだ。伝え間違えしちゃったの。とにかく『キャンディーズ』で育ってるんですって言えば良かったのに間違えちゃった」と過去の過ちについて語り出