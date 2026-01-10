2025年のドバイターフ（G1）、2024年のマイルチャンピオンシップ（G1）などを制したソウルラッシュ（牡8・栗東・池江泰寿厩舎）が、1月8日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道沙流郡日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬となる予定。ソウルラッシュは2018年3月28日生まれ。父ルーラーシップ、母エターナルブーケという血統で、馬主は石川達絵氏。JRA通算成績は25戦8勝、獲得賞金は6億8371万円（付加賞