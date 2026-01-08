ミニストップは８日、２０２６年２月期連結決算の最終利益が６０億円の赤字になるとの見通しを発表した。２５年４月時点の予想は７０００万円の黒字だった。店内調理のおにぎりなどの消費期限の表示不正を受け、店内調理品の販売を一時中止したことなどが響いた。ミニストップは２５年８月、調理後すぐに貼るべき消費期限のラベルを数時間たってから貼ったり、一度陳列した商品にラベルを貼り直したりする不正が確認されたと発