大分県別府市で２０２２年、男子大学生２人が車にはねられて死傷したひき逃げ事件で、県警は６日、殺人容疑などで指名手配中の八田與一（よいち）容疑者（２９）について、昨年１２月末までに寄せられた情報が累計１万２０２９件となったと発表した。県警によると、八田容疑者に似た人物の目撃情報は全体の９割超の約１万１３６０件。このうち、地域別では関東が約４２７０件で最も多く、大分県を除く九州・沖縄が約１５００件