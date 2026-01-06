韓国警察が、全国を巡回しながら日本軍慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」にマスクや黒い布を被せる方式で撤去デモを繰り広げた、極右志向の市民団体代表らに対する捜査に着手した。慶尚南道梁山（キョンサンナムド・ヤンサン）警察署は、韓国各地に設置された平和の少女像に「撤去」と書かれたマスクを被せたり、黒い布で覆い隠したりするなどの方式でデモを繰り広げてきた「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表ら