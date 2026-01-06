今回は、夫の職場をサプライズ訪問した結果、判明したことについてのエピソードを紹介します。夫の転職先を見てみたいと思い、行ってみたけど…「会社の先輩と不倫を経て、いわゆる略奪婚をしたんです。その結果職場にはいられなくなり退職することになり、さらに家族にも縁を切られてしまいました。夫も私も転職先をすぐに見つけられたので、安心しましたが……。そして新婚生活がスタートしましたが、夫とは毎日ケンカばかり。ケ