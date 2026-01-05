5日、北京で握手する習近平国家主席（右）と韓国の李在明大統領（聯合＝共同）【北京、ソウル共同】中国の習近平国家主席は5日、北京で韓国の李在明大統領と会談した。習氏は、中韓は「歴史の正しい側に立ち、正しい選択をすべきだ」と述べ、歴史問題で対日共闘を訴えた。韓国との友好を堅持し「戦略協力パートナー関係を推進したい」と強調した。中国外務省が発表した。韓国大統領府高官は両首脳が北朝鮮との対話再開の重要性を