ユーチューバー・ヒカル（34）が1日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「お年玉で1000万円の福袋買ってきたらあり得ない内容が入ってました」と題した動画をアップし、今年の目標を明かした。冒頭で2026年の目標を聞かれ、「あります。明確に一つ」と即答。「再婚です」と声高らかに宣言した。「やっぱ目標なんで。別に自由じゃない」と続け、再婚したい理由については「1回失敗してるから」と語った。スタッフから「もう1