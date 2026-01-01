2026年は『ウルトラマン』地上波放送60周年、『仮面ライダー』地上波放送55周年の節目の年となる。自叙伝『ウルトラマンになった男』でも知られる俳優でスーツアクターの古谷敏氏と、『仮面ライダー』の本郷猛役をつとめた藤岡弘、氏による、二大ヒーロー夢の初対談をお届けする。【全3回の第1回】【アザーカット】迫力抜群のふたり夢の初対談にのぞんだ古谷敏氏と藤岡弘、氏茶の間を魅了する怪獣とのアクション藤岡：先輩、お