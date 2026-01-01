日本の女性の賃金は男性の約75％厚生労働省が2025年3月に作成した『男女間の賃金格差解消のためのガイドライン』によると、一般労働者の男性の平均賃金水準を100としたときに、一般労働者の女性の平均賃金水準は、2023年段階で74.8％だという。長期的にはその差は縮小傾向にあるものの、先進国の中では韓国に次いで差が大きいこともグラフになっている。2025年9月24日に放送された「クローズアップ現代」の特集「最賃1000円超だけ