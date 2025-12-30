軍需工場に相当する工業企業所を訪れ、放射砲を発射する車両の生産状況を確認する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（左から4人目）＝28日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは30日、金正恩朝鮮労働党総書記が軍需工場に相当する工業企業所を28日に訪れ、放射砲（多連装ロケット砲）を発射する車両の生産状況を確認したと報じた。写真によると、日米韓が短距離弾道ミサイルと見なす超大型放射砲用とみられる車両が