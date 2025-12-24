ロシアのプーチン大統領は29日、アメリカのトランプ大統領と電話会談しました。ウクライナがプーチン氏の公邸に無人機攻撃を仕掛けたと主張し、和平交渉に向けた立場を見直すと伝えました。ロシア側の高官によりますと、プーチン大統領は29日トランプ大統領との電話会談で、ロシア北西部ノブゴロド州にあるプーチン氏の公邸にウクライナが大規模な無人機攻撃を仕掛けたと主張した上で、「無謀なテロ行為には厳しい報復措置をとる」