■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』メディアデー（29日・都内ホテル）第10試合でヴガール・ケラモフとの元王者対決に挑むクレベル・コイケが「勝って来年はタイトルマッチをしたい」と宣言し、今年敗れたラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来に対して「リベンジしたい」と意気込みを語った。【インタビュー動画】最強王者シェイドゥラエフ「朝倉未来選手の長所と短所は分析してきた」日本メディア初の対面インタ