木村拓哉が自身のInstagramでたびたび披露している、上下スウェットを軸にしたコーディネートが注目を集めている。 【画像】木村拓哉の“上下スウェット”着こなし（全4コーデ） 今回はその中から、日常に取り入れやすそうな4つのコーディネートをピックアップ。愛犬との散歩や仕事前のひととき、自宅でのリラックスショットなど、気負わない装いの中にも、随所に木村らしさが光る着こなしだ。