有原航平投手日本ハムは28日、ソフトバンクで2年連続最多勝に輝き、自由契約選手となった有原航平投手（33）と入団で合意したと発表した。来季は2020年以来、6シーズンぶりの古巣復帰。有原は球団を通じ「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズにご縁をいただけて大変うれしく思う」などとコメントした。広島・広陵高、早大を経て15年にドラフト1位で日本ハムに入団。主力投手として活躍し、21年にポスティング