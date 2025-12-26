日本の山々に眠る植物資源に注目し、製品開発に取り組んできた日本草木研究所。その高付加価値化により、林業が直面する構造的課題に挑み、森林に新たなる経済循環を生み出そうとしている。【リジェネラティブ・カンパニー・アワード2025選出】