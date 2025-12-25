首都圏を中心に食品スーパーを展開する「ロピア」（川崎市）が、新規開店時などの準備を納入業者の従業員に無償でさせる独占禁止法違反が疑われる行為をしていたとして、公正取引委員会は２５日、行政処分の「確約手続き」を適用したと発表した。ロピアは従業員の無償派遣を受けた納入業者約４００社に対し、人件費など計約４億円を支払うなどの改善策を示した。発表によると、ロピアは遅くとも２０２２年９月頃から今年６月頃