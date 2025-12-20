¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤ò½é¤á¤ÆÃÏÃæ³¤¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿/Obtained by CNN¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï19Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬À©ºÛÆ¨¤ì¤Ë»È¤¦¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤ò½é¤á¤ÆÃÏÃæ³¤¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¡ÊSBU¡Ë¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬CNN¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£CNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤Ø¤Î¹¶·â¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á¥¤Ï¹¶·â¸å¤â¹Ò¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾ð