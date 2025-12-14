J1昇格プレーオフ2025 千葉1（0-0）0徳島13:08キックオフ フクダ電子アリーナ 入場者数 17,634人試合データリンクはこちら徳島を下し、千葉が悲願のJ1昇格を決めた。長かったJ2での戦い--その16年間の思いが詰まった感極まった瞬間にも、選手やスタッフに一種の落ち着きが感じられたのは、J2優勝を逃し3位での昇格だったからではない。それは小林慶行が監督に就任してからの3年間の積み重ねの結果であり、その3年間があっての徳島