アル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドが、世界的な人気映画シリーズ『ワイルド・スピード』の最新作に出演する可能性があるようだ。同シリーズの主演俳優ヴィン・ディーゼルがSNSで、ロナウドのために役が書き下ろされたことを示唆した。『Geo News』が伝えている。ヴィン・ディーゼルは自身のInstagramで、ロナウドとのツーショット写真を公開。多くのフォロワーがロナウドが『ワイルド・スピード』の世界に加わるの