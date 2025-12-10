中国のレーダー照射問題 日本への経済的圧力はかけにくい状況かFNNプライムオンライン

中国のレーダー照射問題 日本への経済的圧力はかけにくい状況か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 台湾有事を巡る高市首相の発言に対する中国側の反発をFNNが伝えた
  • 外交筋によると、中国は「経済的圧力をかけにくい状況にある」という
  • レーダー照射問題で風向きが変わる可能性も指摘されていると筆者はつづった
