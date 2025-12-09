次回で最終回を迎える横浜流星（29＝写真）主演のNHK大河「べらぼう」。12月7日放送の第47回の平均視聴率は世帯8.4％、個人4.8％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）で、これまでの全話平均が9％台だから、大河の歴代ワースト視聴率2位になることは、ほぼほぼ確定だ。横浜流星「べらぼう」が大河史上ワースト視野もCMでは"最強"のワケ…「国宝」二枚看板・吉沢亮と明暗「『べらぼう』は有吉弘行さんなどお笑い芸人を続々出演させ