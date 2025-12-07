１２月６日、リーズ戦直後にリバプールのエース、エジプト代表ＦＷのモハメド・サラー（３２）が報道陣の前に現れ、自らの口からクラブに対する不満を公然と表明した。サラーが初めて記者との囲み取材に応じ、開口一番「なんて言っていいのか。本当に信じられないという気持ちだ」と語り出した。信じられないというのは「９０分間ベンチに座っていたこと」だという。昨季２９ゴール１８アシストを記録してプレミアリーグの最