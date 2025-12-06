¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡ÛONE N¡Ç ONLY¤ÎÁðÀîÄ¾Ìï¤¬6Æü¡¢¹­Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC¹­Åç2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤ÃËÀ­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¢¡ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¾Ð´éÉõ°õ¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÁðÀî¤Ï¥ì¥Ã¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤â¥ì¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½