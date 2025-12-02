“小売りの黒船”トライアルGOがついに東京進出へ福岡発の都市型小型スーパー「トライアルGO」が、この11月ついに東京へ乗り込んできた。300円台の弁当、顔認証レジ、AIが瞬時に商品を値下げすべきかどうかを判断する電子札棚など、店内オペレーションのほぼすべてがデジタルで固められ、365日無休で24時間営業する風景はさながら“未来のコンビニ”といえる。現時点で都内に出店しているのは富士見台駅北店（練馬区）、西荻窪駅北