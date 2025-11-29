元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル 』で18日に公開された動画に出演。中日の順位が下がる要因になったと思う試合について語った。谷繁元信氏○「僕はあの2試合だと思います。ドラゴンズ(の順位)がちょっと下がったのは」63勝78敗2分で4位で終わった今季の中日だが、谷繁氏は「ドラゴンズはね、去年より絶対強いなと思ったんですよ」と評価。しかし、DeNA・藤浪晋太郎が先発した2試合