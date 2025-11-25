交通事故で保護者を失った子どもたちを支援するため、大分県内の自動車販売会社で構成する団体が、寄付金を贈呈しました。 県庁で行われた贈呈式では、県自動車販売店協会の橋本仁会長が、寄付金170万円余りの目録を佐藤知事に手渡しました。 協会では、会員企業の社員や関連団体からの募金、さらに中古車販売イベントの収益金の一部を、交通事故遺児の支援に寄付していて、今年で32回目となります。 （県自動車販売店協会・橋