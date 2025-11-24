〈ピューッと顔から出血、「くちびるが3倍」に膨れ上がっただけじゃない…《30針を縫う大ケガ》女優・小島可奈子（50）はなぜ「犬に噛まれた」？〉から続く今年5月、女優・小島可奈子さん（50）は知人宅の犬に顔を噛まれ、口と鼻に30針も縫う大ケガを負った。当初、血まみれで呆然としたが、医師による適切な治療と、インナーケアでわずか1ヶ月で回復。しかし、彼女の人生を揺るがす試練は、犬に噛まれる事件だけでは終わらなか