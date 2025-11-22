高市早苗首相の台湾有事を巡る発言を契機に日中関係が冷え込む中、中国から日本への旅行客にキャンセルが相次ぎ、インバウンド需要に沸いていた観光地にも打撃が徐々に広まっている。中国側は高市首相の発言撤回を求め、日本への渡航自粛、留学の見直し、水産物の輸入停止など対抗措置を次々と打ち出している。最初に切った１４日の渡航自粛カードでは、早くも影響が出始めている。紅葉のシーズンを迎える京都では目に見えて、