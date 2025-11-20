11月19日、韓国紙「中央日報」などが一斉に報じたのは、人気グループ「BTS」メンバーのジョングク宅に侵入しようとした不法侵入容疑で、日本人が取り調べを受けているという事件だ。50代の日本人女性が11月12〜14日、ジョングクの自宅玄関のロックの暗証番号を数回、押した疑いがあるという。住居侵入未遂容疑も視野にいれて捜査しているといい、罪に問われる可能性がある。「ジョングクさんは、これまでもたび重なる自宅へのス