漫画家の町田ねねこさんの漫画「生成AIの進化に“マンガで生きたい”人間が打ちのめされた話」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む作者は本格的に絵や漫画を仕事にしたいと決意し、創作活動を始めました。ところが、生成AIが大幅に進化して漫画制作まで可能になっていく中で、作者が感じた葛藤は…という内容で、読者からは「気持ち、分かります！」「私のことを描いているのかと思った」「自分の強みが分かってい