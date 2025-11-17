小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、2025年11月15日（土）に国内3店舗目となる「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」を、国内最大級のショッピングモールである埼玉県越谷市のイオンレイクタウン内にグランドオープンした。当日には、このオープンを記念し、店頭にてオープニングセレモニーが開催された。■Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店について国内最大級のショッピングモールに出店した「Xiaomi Store