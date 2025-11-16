日頃の運動不足を解消するために、休日に運動する人は多いと思います。ただ普段、それほど運動をしていない人が体を動かすと、筋肉痛や腰痛などの症状に悩まされるケースは珍しくありません。こうした症状の緩和に効果的とされている医薬品の一つが湿布ですが、冷湿布のほかに温湿布があり、どちらの製品を購入したらよいのか迷ったことはありませんか。冷湿布と温湿布の違いや、これらを使い分ける方法などについて、薬剤師の真