白菜のおいしい季節の到来。寒くなって甘みがぐんと増した白菜の活用方法をもっと知りたい！そこで今日は、みんなのアイデアが続々と集まる白菜レシピの中から、白菜に食材を1つプラスするだけで作れる、お手軽主菜4品をご紹介します。 1.シンプルなのに味わい深い「白菜と豚バラの塩麹炒め」2.にんにくと黒こしょうが◎「白菜と鶏もも肉の土鍋蒸し」3.ホワイトソース不要！「白菜と鮭のクリーム煮」4.焼肉のたれでラクラク「白菜