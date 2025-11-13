田久保真紀氏学歴を巡る問題で失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が、市長選（12月7日告示、14日投開票）に立候補する意向を固めたことが13日、分かった。18日にも記者会見し、正式表明する。関係者が明らかにした。田久保氏は市広報誌で「東洋大卒」と自身のプロフィルを紹介したが、実際は除籍となっていた。市議会は10月31日、田久保氏に対する2度目の不信任決議を賛成多数で可決。9月1日にも不信任決議を全会一