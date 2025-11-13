日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

金属バットなどで中高生ら4人を襲いケガさせたか、19歳の少年ら17人逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神奈川県横浜市に住む19歳の少年ら17人が逮捕された
  • 金属バットなどで中高生ら4人を襲い、ケガをさせた疑い
  • 19歳の少年の知人女性と中高生らの間にトラブルがあったという
