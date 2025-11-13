Ｆ１の強豪メルセデスのトト・ウルフ代表が保有する株式の売却について協議していると、英紙「ミラー」が報じた。メルセデスはウルフ代表が約３３％の株式を保有し、化学製品メーカーの「ＩＮＥＯＳ」、メルセデス・ベンツグループも「同様の株式を保有している」という。同紙は「情報筋によると、ウルフは株式の５〜１０％を外部の投資家に売却する交渉を行っている。売却が成立すればＦ１チームの価値は約４５億ポンド（約９