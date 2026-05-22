¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÓÌ³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ä¶¶¯ÎÏ¤ÊÌ£ÉÕ¤­¤Î¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¡×¤ò¤«¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÓÌ³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Study Details | NCT07498062 | Multimodal Chewing Gum Flavour Training to Aid Flavour Perception Recovery - a Pilot Study. | ClinicalTrials.govhttps://clinicaltrials.gov/study/NCT07498062Chew