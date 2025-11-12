コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボレーションした「2026年コメダの福袋」を、2026年1月1日から同月6日まで数量限定で販売。11月12日から全国の各店舗（一部除く）で、予約受付を順次開始しています。【画像】「かっ…かわいい……！！！」→これがコメダでおなじみのソファー柄になっ