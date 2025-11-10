ニューストップ > 国内ニュース > 立花孝志容疑者の逮捕 警察が動向をSNSなどで確認していたか 立花孝志 時事ニュース ABEMA TIMES 立花孝志容疑者の逮捕 警察が動向をSNSなどで確認していたか 2025年11月10日 12時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 政治団体「NHK党」党首の立花孝志容疑者が10日午前に送検された 元兵庫県議への名誉毀損の疑いで9日未明に大阪府堺市で逮捕された 捜査関係者は「動向をSNSなどで確認し、逮捕に至った」としている 記事を読む おすすめ記事 日本テレビ・菅谷大介アナウンサー（53）死去 スポーツ実況などで活躍 2025年11月10日 14時15分 中国の駐大阪総領事、高市首相に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」 「台湾有事」めぐり暴言→削除 2025年11月9日 22時0分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 オズワルド伊藤 イワクラとの破局は「98％俺が悪かった。ストレスを与えすぎた」 理由を赤裸々告白 2025年11月9日 17時26分 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分