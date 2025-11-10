2025年9月に12.5型ノートPC「VAIO SX12(VJS127)」と14型ノートPC「VAIO SX14(VJS147)」が登場しました。ノートPCは同じCPUを搭載したモデル同士で部品構成の違いなどが影響して処理性能に差がでる場合がありますが、VAIO SX12とVAIO SX14の性能を検証した結果、大きさに違いがあるだけで処理性能にはほとんど差がないことが分かりました。今回は大きさの違いによって大きな差がありそうなバッテリー持続時間や高負荷時の騒音量およ