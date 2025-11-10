「VAIO SX12」と「VAIO SX14」のバッテリー性能比較レビュー、大きさが異なる両モデルにバッテリー持続時間の差はあるのか？

「VAIO SX12」と「VAIO SX14」のバッテリー性能比較レビュー、大きさが異なる両モデルにバッテリー持続時間の差はあるのか？