裾野市のホールでスプリンクラーが突然作動した問題で、裾野市は7日、被害を受けた楽団側が9億6570万円を請求していると明らかにしました。この問題は、2022年9月、裾野市民文化センターで、スプリンクラーが突然作動し、焼津市の楽団「シンフォニエッタ静岡」の楽団員がケガをし、楽器などが水に濡れる被害を受けたものです。この問題をうけ、裾野市が設置した事故調査委員会は「原因を特定できなかった