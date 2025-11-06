オレオレ詐欺の手口で現金をだまし取ったとして、山形県警尾花沢(おばなざわ)署などは５日、住居不定、無職の男（３６）を詐欺の疑いで緊急逮捕したと発表した。逮捕は９月１８日。男は特殊詐欺の受け子とみられ、挙動を不審に思ったタクシー会社が警察に通報した。発表によると、男は何者かと共謀の上、９月１７日、尾花沢市の６０歳代男性方に親族を装って電話し、取引先に支払う金をなくしたとうそをつき、親族の知人になり