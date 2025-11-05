今回は、弁当でマウントをとるママ友を息子が撃退したエピソードを紹介します。「茶色のおかずばかりで見栄えが悪い」と言ってきたママに対し…「この前幼稚園年長の息子の親子遠足に行ったのですが、そこで嫌な出来事があったんです。私が子供ために作った弁当を『茶色のおかずばかりで見栄えが悪い』『やっぱ子供が喜ぶキャラ弁とかじゃないと』などと言って、弁当でマウントをとってくるママがいたからです。で、そのママは見た