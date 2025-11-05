高市内閣の片山さつき財務大臣は、先月行なわれた大臣就任後初の記者会見で、いわゆる「ザイム真理教」に言及したうえで、財務省のミッションは「財政の帳尻を合わせることだけが究極目的なんじゃなく」、「成長する日本を将来に残すこと」、そして「夢や期待が残る国にならなくてはいけない」と話した。 【画像】「東大の山口百恵」とも言われた短パン生足の学生時代の片山大臣 片山大臣は、かつて市民から敵視されて解