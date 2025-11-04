ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 2024年5月発生の首都高速6人死傷事故 トラック運転手に懲役7年6カ月… 交通事故 裁判 時事ニュース 日テレNEWS NNN 2024年5月発生の首都高速6人死傷事故 トラック運転手に懲役7年6カ月判決 2025年11月4日 13時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 首都高速道路で2024年5月、トラックが乗用車に衝突し6人が死傷した事故 東京地裁は4日、トラック運転手に懲役7年6か月の判決を言い渡した 運転手は前回の裁判で「どのような刑も受ける覚悟です」と述べていた 記事を読む おすすめ記事 石川県内で16歳未満の少女に車内でみだらな行為をした疑いで高松市の男（29）を逮捕【香川】 2025年10月30日 19時32分 「横断歩道で車が止まってくれる率」過去最高56.7％に←よく今まで事故起きなかったね… JAF調査から見える「歩行者の自衛／運転者の怠惰」 2025年11月4日 9時42分 運転中に心筋梗塞、マンションに衝突して頭蓋骨骨折…45歳でこの世を去った韓国俳優の8回忌 2025年10月29日 15時47分 【また逆走】３日前にも北陸道で“逆走”逮捕 今度は関越道でキャリアカーに乗りまた逆走 パトカーと衝突して逮捕《新潟》 2025年10月31日 21時1分