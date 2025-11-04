セガは4日、ゲーム『龍が如く』シリーズ20周年を記念して、ファンの投票で約1500名のキャラクターから舞台に登場する10名を決定する、「『龍が如く』キャラクター総選挙」を開催することを発表した。【画像】顔が個性的すぎる！投票できる『龍が如く』キャラ総選挙の一覧企画では、シリーズ20年の歴史を彩ってきた個性豊かなキャラクターたちへの熱い想いを、ファンから投票という形で実施。企画で上位に選ばれた10名のキャラ